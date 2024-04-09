تُخطط للسفر في إجازة العيد.. نصائح ضرورية لصحتك وسلامتك لا تتجاهلها

في حال كنت تخطط للسفر لقضاء إجازة عيد الفطر؛ يجب أن تعطي بعض الأولوية لصحتك وسلامتك.
وقدّم موقع hindustantimes نصائح للوقاية من الأمراض أثناء السفر في العيد نقلتها "اليوم السابع"، وأبرزها:
أبسط النصائح التي غالبًا ما يتم تجاهلها؛ هي الحفاظ على رطوبة جسمك طوال رحلتك. يمكن أن يؤدي الجفاف إلى التعب والصداع ومشاكل صحية أخرى؛ لذا تأكد من حمل زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام وشرب الكثير من السوائل.
تذكر أن تحزم مجموعة صغيرة من الإسعافات الأولية تحتوي على الأساسيات مثل الضمادات ومسكنات الألم وأي أدوية ضرورية.
الحفاظ على مراقبة صارمة لنسبة السكر في الدم للحصول على صحة جيدة مثلى خلال الأعياد، ويتم أيضًا توعية المرضى بالتغييرات الأساسية في توقيت الأدوية المضادة لمرض السكري التي يتناولونها، كما يتم أيضًا تحديد توقيت الأنسولين وفقًا للوجبات.
اختيار الكربوهيدرات المعقدة؛ فيجب تضمين وجبات غنية بالبروتين وأطعمة أقل دهنية للحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم والشبع الكافي؛ وبالتالي تجنب الارتفاع والانخفاض في مستوى السكر في الدم.. أثناء السفر يجب ألا ينسى الشخص حمل أدويته المعتادة، ويجب حمل الأنسولين في سلة تبريد مناسبة لتجنب تحلله.
ومن المستحسن مقابلة طبيبك قبل السفر وفهم توقيت إعطاء الأنسولين قصير وطويل المفعول؛ خاصة عندما يسافر المرضى إلى الخارج، للتكيف مع المناطق الزمنية الجديدة.