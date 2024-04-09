تُخطط للسفر في إجازة العيد.. نصائح ضرورية لصحتك وسلامتك لا تتجاهلها

الحفاظ على مراقبة صارمة لنسبة السكر في الدم للحصول على صحة جيدة مثلى خلال الأعياد، ويتم أيضًا توعية المرضى بالتغييرات الأساسية في توقيت الأدوية المضادة لمرض السكري التي يتناولونها، كما يتم أيضًا تحديد توقيت الأنسولين وفقًا للوجبات.