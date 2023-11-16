من قاعدة الساعتين إلى الأربع ساعات.. ما هي المدة الآمنة لترك الطعام في الخارج؟

وبناء على هذا النحو، حدد العلماء ساعتين لتكون الحد الأقصى من الوقت الذي يمكن للمستهلك أن يترك فيه الأطعمة القابلة للتلف بأمان في درجة حرارة الغرفة، ويمكن أن تتقلص الفترة لساعة واحدة عندما تكون درجة الحرارة أعلى.