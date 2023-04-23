4 فوائد لشرب الشاي الأخضر على معدة فارغة.. لا تتجاهلوها

الفائدة الثانية تتمثّل في خفض مستوى الكوليسترول؛ فإن كنت تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك، فقد يكون تناول الشاي الأخضر على معدة فارغة من أهم الطرق التي تساعد في خفض مستوياته؛ بسبب القيم الغذائية التي يتضمّنها، بالإضافة إلى التخلص من التعب؛ حيث إنه من فوائد الشاي الأخضر على معدة فارغة أنه يساعد في التخلُّص من التعب وزيادة الطاقة بشكل عام، فتناوله يساعد في زيادة تدفق الدورة الدموية في الجسم؛ الأمر الذي من شأنه أن يزيد من شعورك بالطاقة.