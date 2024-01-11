5 نصائح لحماية كبار السن من مخاطر العدوى والأمراض خلال فصل الشتاء

وكانت وزارة الصحة أكدت أن نزلات البرد والإنفلونزا تنتشر بشكل خاص في فصل الشتاء؛ حيث إن هناك أكثر من 200 فيروس يسبب نزلات البرد، ويمكن التعافي منه بشكل أسرع إذا أخذ المصاب قسطًا كبيرًا من الراحة، وحافَظَ على رطوبة الجسم.