اتَّبِعْها واكتشف الفرق.. نصيحة طبية "غريبة" بعد غسل أسنانك

لكنه يشدد على أن هذه النصيحة أكثر أهمية بالنسبة لمن يعانون تسوس الأسنان، أما من يمتلك أسنانًا سليمة فإن عدم شطف الفم على الأرجح لن يُحدث فارقًا كبيرًا.