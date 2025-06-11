"النمر": أدوية الكولسترول لا تذيب الدهون لكنها تُطفئ "براكين الشرايين"

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، أن أدوية الكولسترول لا تقوم بإذابة الدهون أو الترسّبات المتراكمة سابقًا في الشرايين، لكنها تلعب دورًا جوهريًا في إيقاف تزايدها ومنع تضيقها أكثر.