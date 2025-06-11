"النمر": أدوية الكولسترول لا تذيب الدهون لكنها تُطفئ "براكين الشرايين"

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، أن أدوية الكولسترول لا تقوم بإذابة الدهون أو الترسّبات المتراكمة سابقًا في الشرايين، لكنها تلعب دورًا جوهريًا في إيقاف تزايدها ومنع تضيقها أكثر.
وبيّن "النمر" أن الأهمية الحقيقية لهذه الأدوية تكمن في قدرتها على مقاومة الالتهاب داخل الشرايين، ما يجعل تلك التراكمات أشبه بـ"براكين خامدة غير قابلة للانفجار"، في إشارة إلى استقرار الترسبات ومنع تمزقها الذي يؤدي إلى حدوث الجلطات القلبية.
وأكد الدكتور النمر أن هذه الخصائص هي التي تجعل أدوية الكولسترول فعالة في خفض نسب الجلطات والوفيات الناتجة عنها، موصيًا بضرورة استخدامها تحت إشراف طبي مستمر، وضمن خطة علاجية شاملة لمرضى القلب وارتفاع الدهون.