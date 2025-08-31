دراسة طبية: الإفراط في تناول الحليب كامل الدسم قد يزيد خطر سرطان الكبد

وبيّنت ديانوفا أن الحليب الذي تزيد نسبة الدهون فيه عن 3.2% يُصنَّف كحليب دهني، في حين يُعد أي منتج أقل من هذه النسبة قليل الدسم، موصية بالاعتماد على الحليب بنسبة 2.5% أو التوجه إلى البدائل النباتية مثل حليب اللوز. وأضافت أن استبدال الزبدة كاملة الدسم بأخرى خفيفة، أو اللجوء إلى أجبان قليلة الدسم كجبن القريش، يسهم في تقليل المخاطر الصحية.