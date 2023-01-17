10 دقائق تكفي لاكتشاف ارتفاع ضغط الدم.. جهاز مبتكر يحل المشكلة!

ما أعراض ارتفاع ضغط الدم؟

لا يكون لارتفاع ضغط الدم عادة عديد من الأعراض الواضحة، لكنه في بعض الأحيان يشمل: "الصداع الشديد، التعب أو الارتباك، ومشكلات في الرؤية، وآلاماً في الصدر، وصعوبة في التنفس، وعدم انتظام ضربات القلب، ووجود دم في البول، وشعوراً بضربات في الصدر أو الرقبة أو الأذنين".