قبيل رمضان.. 3 خطوات للحد من استهلاك الكافيين والتغلب على أعراضه الانسحابية

أوضحت وزارة الصحة أنه على الرغم من كون تقليل الكافيين مهمة صعبة، وقطعه بشكل مفاجئ قد يُعَرّض الفرد لصداع الانسحاب الذي قد يستمر عدة أيام؛ لكن يمكن القيام بهذه الخطوة تدريجيًّا.