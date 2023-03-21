قبيل رمضان.. 3 خطوات للحد من استهلاك الكافيين والتغلب على أعراضه الانسحابية

أوضحت وزارة الصحة أنه على الرغم من كون تقليل الكافيين مهمة صعبة، وقطعه بشكل مفاجئ قد يُعَرّض الفرد لصداع الانسحاب الذي قد يستمر عدة أيام؛ لكن يمكن القيام بهذه الخطوة تدريجيًّا.
وحددت الوزارة الطريقة المثلى للحد من استهلاك الكافيين عبر عدة خطوات تبدأ بتقليل الاستهلاك إلى نصف كوب يوميًّا قبل بداية الشهر الكريم.
وتستكمل باقي الخطوات وفق إنفوجرافيك توعوي نشرته الوزارة اليوم عبر استهلاك أقل من 5 مشروبات أسبوعيًّا تحتوي على الكافيين، لافتة إلى أنه بمجرد الوصول لهذا المستوى من الاستهلاك ستكون إزالة الكافيين من النظام الغذائي مريحة.