أتلفت أمعاء طفل.. "المواصفات" تحذّر من بطاريات الألعاب: حتى لا يكون طفلك الضحية القادمة

حذّرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، من مخاطر بطاريات الليثيوم المستديرة الشبيهة بالعملات المعدنية على الأطفال، خاصة مَن هم دون ثلاث سنوات.
وأوضحت الهيئة، عبر فيديو توعوي على حسابها بـ"تويتر"، عنونته بـ "حتى لا يكون طفلك الضحية القادمة"، حيث قال المهندس وائل ذياب؛ متحدث الهيئة الرسمي، إن هذه البطاريات قد تشكّل خطراً، وقد تؤدي إلى الوفاة -لا قدّر الله-.
وقال "ذياب": إن البطاريات عادة تكون داخل الألعاب ومغلقة بإحكامٍ حتى لا يستطيع الطفل الوصول إليها، ناصحاً بإبعاد البطاريات المستبدلة عن متناول الأطفال تماماً، للحفاظ على سلامتهم.
بدوره، علّق أستاذ مساعد واستشاري جراحة أطفال بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله الشهري؛ على حالة طفل عمره ثلاث سنوات التقط عدداً من الكرات المغناطيسية التي كانت موجودة بين بعض الألعاب وقام بابتلاعها؛ ما أدّى إلى اختراق جدار الأمعاء الدقيقة لديه، وأُجريت له عملية جراحية كبيرة نتج عنها استئصال جزءٍ كبيرٍ من الأمعاء بسبب هذه الكرات.
يُذكر أن الهيئة تشترط الإغلاق المُحكم للأجزاء المحتوية على البطاريات والعناصر التي قد تهدّد سلامة الأطفال وحياتهم.