أتلفت أمعاء طفل.. "المواصفات" تحذّر من بطاريات الألعاب: حتى لا يكون طفلك الضحية القادمة

وأوضحت الهيئة، عبر فيديو توعوي على حسابها بـ"تويتر"، عنونته بـ "حتى لا يكون طفلك الضحية القادمة"، حيث قال المهندس وائل ذياب؛ متحدث الهيئة الرسمي، إن هذه البطاريات قد تشكّل خطراً، وقد تؤدي إلى الوفاة -لا قدّر الله-.