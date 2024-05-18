امنع 60% من عوامل الوفاة الوراثية.. 400 جرام فواكه وخضروات ضمن 5 قواعد

وأشارت إلى أن "عدم التدخين والامتناع عن تناول الكحول وممارسة النشاط البدني وتناول ما لا يقل عن 400 غرام من الخضروات والفواكه يوميًّا والتقليل من استهلاك الملح؛ يخفض خطر الوفاة الناجمة عن جميع الأسباب بنسبة 39%، ومن أمراض الدورة الدموية بنسبة 36%، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 19%.