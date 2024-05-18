امنع 60% من عوامل الوفاة الوراثية.. 400 جرام فواكه وخضروات ضمن 5 قواعد

يقدم الأطباء دائمًا نصيحة ذهبية، وهي "الوقاية خير من العلاج"، ولكن ماذا يجب أن يفعل الشخص لتقليل خطر الوفاة الوراثية؟
وتقدم كبيرة الأطباء المتخصصين في الممارسة الطبية والعلاج بوزارة الصحة الروسية الدكتورة أوكسانا درابكينا، نصائح في هذا الشأن؛ مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على نمط حياة صحي.
وأشارت إلى أن "عدم التدخين والامتناع عن تناول الكحول وممارسة النشاط البدني وتناول ما لا يقل عن 400 غرام من الخضروات والفواكه يوميًّا والتقليل من استهلاك الملح؛ يخفض خطر الوفاة الناجمة عن جميع الأسباب بنسبة 39%، ومن أمراض الدورة الدموية بنسبة 36%، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 19%.
وتابعت: "تشير نتائج دراسات أخرى إلى أن عدم اتباع نمط حياة صحي يزيد من خطر الوفاة مبكرًا بنسبة 78%، وأن العوامل الوراثية يمكن أن تزيد هذا الخطر بنسبة 21%".
وتشير الطبيبة، إلى أن 60% من حالات الوفيات بسبب العوامل الوراثية، يمكن منعها باتباع نمط حياة صحي.