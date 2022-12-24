منها الفجل والجرجير.. هذه الخضراوات تقيك سرطان القولون والمستقيم

قالت خبيرة روسية في التغذية، إن تناول الخضراوات والخضروات الورقية من الفصيلة الكرنبية (الصليبية) يساعد على الوقاية من سرطان الأمعاء.
وأوضحت كبيرة خبراء التغذية بوزارة الصحة بموسكو الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا: "وفقاً لنتائج الدراسات التي أُجريت أخيراً، اتضح أن تناول الخضار والخضراوات الورقية من الفصيلة الصليبية- الملفوف بمختلف أنواعه- القرنبيط والبروكلي والفجل واللفت والجرجير وغيرها، تساعد على الوقاية من سرطان القولون والمستقيم لأنها تحتوي على نسبة عالية من البولوفينول والألياف الغذائية".
وتضيف: "الأهمية البيولوجية لهذه الصبغة النباتية الموجودة في الخضراوات والفواكه والثمار الساطعة اللون، تكمن في أنها مضادة للأكسدة.؛ أي إنها تحمي خلايا الجسم من التلف".