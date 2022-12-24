منها الفجل والجرجير.. هذه الخضراوات تقيك سرطان القولون والمستقيم

وأوضحت كبيرة خبراء التغذية بوزارة الصحة بموسكو الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا: "وفقاً لنتائج الدراسات التي أُجريت أخيراً، اتضح أن تناول الخضار والخضراوات الورقية من الفصيلة الصليبية- الملفوف بمختلف أنواعه- القرنبيط والبروكلي والفجل واللفت والجرجير وغيرها، تساعد على الوقاية من سرطان القولون والمستقيم لأنها تحتوي على نسبة عالية من البولوفينول والألياف الغذائية".