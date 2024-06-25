"تأليف روائي ذو خيال واسع".. "الخضيري" عن شائعة الجبن السائل والسرطان: غير علمي

وأضاف على حسابه في "إكس"، أن هذا النوع من الأجبان مرخّص في معظم الدول، وليس له تلك الأضرار المزعومة، لكنه نوع من أنواع الجبن عالي الدهون، وقد يناسب معظم الأشخاص والأطفال في طور النمو، لكنّ الإكثار منه قد لا يناسب مَن لديه كوليسترول عالٍ أو حمية ضد الدهون، وهو عالي السعرات قد يناسب الأطفال في طور النمو.