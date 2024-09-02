بشرى خير.. "قرص دواء 3 في 1" لعلاج ارتفاع ضغط الدم

وأضاف: "في البلدان المنخفضة الدخل، يحقق أقل من واحد من كل أربعة أشخاص معالجين، السيطرة على ضغط الدم، وفي البيئات ذات الدخل المرتفع تراوح النسبة بين 50 و70% فقط، لذا فإن رؤية معدلات تزيد على 80% في شهر واحد فقط أمر مثير للإعجاب".