تحذير من "الصحي السعودي": مشاكل النظر قد تُضعف تحصيل الأطفال

وجه المجلس الصحي السعودي رسالة توعوية لأولياء الأمور، شدد فيها على أهمية إجراء فحص نظر للطفل قبل بدء العام الدراسي، مؤكدًا أن مشاكل النظر غير المكتشفة قد تؤثر سلبًا على التحصيل الدراسي.