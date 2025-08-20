تحذير من "الصحي السعودي": مشاكل النظر قد تُضعف تحصيل الأطفال

وجه المجلس الصحي السعودي رسالة توعوية لأولياء الأمور، شدد فيها على أهمية إجراء فحص نظر للطفل قبل بدء العام الدراسي، مؤكدًا أن مشاكل النظر غير المكتشفة قد تؤثر سلبًا على التحصيل الدراسي.
وأوضح المجلس أن الفحص المبكر يساعد في الكشف عن أي مشكلات بصرية يمكن معالجتها في الوقت المناسب، مما يسهم في تحسين أداء الطالب داخل الصف الدراسي وتقليل التحديات التعليمية المرتبطة بالرؤية.
ودعا المجلس إلى الاستفادة من الخدمات الصحية المتاحة، والتأكد من جاهزية الطفل من الناحية البصرية قبل العودة إلى المقاعد الدراسية.