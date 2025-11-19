ليس مجرد عرض عابر.. طبيبة تحذر: انتفاخ البطن قد يكون إشارة خطر في الأمعاء

تحذر الطبيبة الهندية الدكتورة نيرجا هاجيلا، من أن انتفاخ البطن لم يعد مجرد عرض عابر بعد وجبة دسمة، بل قد يكون إشارة تحذيرية من الأمعاء على خلل في نظامها الدقيق. وتؤكد أن المشاكل الهضمية لا تقتصر على ما نأكله، بل تمتد إلى نمط الحياة السريع، التوتر، قلة النوم، والوجبات الخفيفة المتكررة.
ووفقاً لتقرير على موقع " Only My Health " الطبي، تشرح الدكتورة هاجيلا، المديرة العلمية من الهند، أن "الأمعاء تحتاج إلى فترات راحة بين الوجبات لتنظيف نفسها، لكن تناول الوجبات الخفيفة باستمرار يمنع هذه العملية، مما يؤدي إلى تراكم الفضلات والغازات". وتضيف: "الإفراط في مضغ العلكة أو تناول الطعام أثناء التوتر يعطل الهضم، لأن الجسم يخرج من وضع 'الراحة والهضم' إلى وضع 'الخطر'."
وتشير هاجيلا إلى أن الانتفاخ المتكرر قد يكون مؤشراً على حالات مزمنة مثل متلازمة القولون العصبي أو فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، ويرتبط كلاهما بانخفاض تنوع البكتيريا النافعة في الأمعاء.
لدعم صحة الأمعاء، تقترح الدكتورة هاجيلا خطوات بسيطة:
-تأكل أطعمة كاملة وتقلل السكر والمعالجات.
-يزيد من الألياف عبر العدس، الشوفان، والتفاح.
-يُدخل البروبيوتيك (مثل الزبادي) والبريبيوتيك (مثل البصل والموز ).
-يحافظ على الترطيب ويتناول الفيتامينات بحرص على معدة ممتلئة.
وتضيف هاجيلا: "الميكروبيوم المعوي يحتاج إلى بيئة مستقرة ليعمل بكفاءة".