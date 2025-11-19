ليس مجرد عرض عابر.. طبيبة تحذر: انتفاخ البطن قد يكون إشارة خطر في الأمعاء

تحذر الطبيبة الهندية الدكتورة نيرجا هاجيلا، من أن انتفاخ البطن لم يعد مجرد عرض عابر بعد وجبة دسمة، بل قد يكون إشارة تحذيرية من الأمعاء على خلل في نظامها الدقيق. وتؤكد أن المشاكل الهضمية لا تقتصر على ما نأكله، بل تمتد إلى نمط الحياة السريع، التوتر، قلة النوم، والوجبات الخفيفة المتكررة.