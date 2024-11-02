7 أعراض و4 سُبل للوقاية.. "صحي الجوف" يعرّف بـ"سرطان الرئة" وأخطاره

عرَّف تجمُّع الجوف الصحي، بسرطان الرئة، مقدماً 7 أعراض له؛ مشيراً إلى 4 سُبل للوقاية منه.
وأوضح التجمُّع، أن سرطان الرئة نمو غير متحكم فيه لخلايا غير طبيعية في إحدى أو كلتا الرئتين؛ مشيراً إلى أن هذه الخلايا غير الطبيعية لا تقوم بمهام خلايا الرئة الطبيعية ولا تتطوّر إلى أنسجة رئة سليمة، فتتشكّل الأورام وتعيق عمل الرئة؛ حيث تكمن الخطورة.
وعن الأعراض، أشار "صحي الجوف" إلى "الكحة أو السعال المستمر الذي لا يتحسّن مع الأدوية"، و"السعال الدموي"، و"ضيق التنفس"، و"فقدان الوزن دون سببٍ"، و"ألم في الصدر"، و"التصفير"، و"بحة في الصوت".
وللوقاية؛ يجب الإقلاع عن التدخين، والإقلاع عن التدخين السلبي، وإجراء فحوص الكشف عن وجود غاز الرادون في محيط المنزل، وتجنُّب التعرُّض للمواد المسرطنة في العمل.