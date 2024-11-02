7 أعراض و4 سُبل للوقاية.. "صحي الجوف" يعرّف بـ"سرطان الرئة" وأخطاره

وأوضح التجمُّع، أن سرطان الرئة نمو غير متحكم فيه لخلايا غير طبيعية في إحدى أو كلتا الرئتين؛ مشيراً إلى أن هذه الخلايا غير الطبيعية لا تقوم بمهام خلايا الرئة الطبيعية ولا تتطوّر إلى أنسجة رئة سليمة، فتتشكّل الأورام وتعيق عمل الرئة؛ حيث تكمن الخطورة.