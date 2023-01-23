آلام والتهابات وتشخيص ينتهي لـ"العفن القاتل".. أم كادت تفقد طفلتها تحذّر الآباء

وقالت الأم إن طفلتها دخلت في سبات لمدة 24 ساعة، ثم جاء طبيب وقال إنها لا تعاني التهاب المسالك البولية، بل من عدوى فيروسية، فرفضت العودة للمنزل وطالبت الطبيب بإجراء فحوصات الدم اللازمة، وعندما ظهرت النتيجة تبين إصابة الطفلة بتعفن الدم.