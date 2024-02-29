"أحدها الالتهاب الرئوي".. خبراء: 5 مخاطر تهدد الحياة بسبب عدم تنظيف الأسنان!

وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، يشرح الدكتور نايجل كارتر، من مؤسسة صحة الفم أن هذا "يرجع إلى أن الفم مملوء بالبكتيريا، وعلى الرغم من أن معظمها غير ضار، إلا أن بعضها يمكن أن يسبب المرض".