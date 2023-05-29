"الغذاء والدواء": رقائق الألمنيوم ليست معدة للطهي أو تسخين الأغذية

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن رقائق الألومنيوم المعروفة بالقصدير، مُعَدة لتغليف الأطعمة في درجة حرارة الغرفة والثلاجة، وليست مُعَدة للطهي أو تسخين الأغذية.
وأضافت الهيئة أن الاستخدامات الشائعة لرقائق الألومنيوم تتمثل في تغليف بعض الأغذية لحمايتها من الجفاف وفقد النكهات أو انتقال الروائح لها، وحماية الأغذية من التعرض للضوء الذي يؤثر على بعض الأغذية المحتوية على الدهون مثل الشيكولاتة وبعض الحلويات التي يمكن أن تتغير رائحتها بسبب التعرض للضوء.
ولفتت في إنفوجرافيك عبر حسابها بتويتر إلى أن رقائق الألمونيوم لا تُستخدم في طهي أو تسخين الأغذية، وحفظ الأغذية الحمضية أو عالية الملوحة، ولا تتحمل درجات الحرارة العالية داخل الفرن أو تعريضها للهب بشكل مباشر، ولا تستخدم داخل أفران الميكروويف واستبدالها بالأواني المخصصة لذلك.
وأوضحت أن استخدمها غير ضار بالصحة حال استخدامها بالطريقة الصحيحة والأغراض المخصصة لها.