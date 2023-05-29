"الغذاء والدواء": رقائق الألمنيوم ليست معدة للطهي أو تسخين الأغذية

وأضافت الهيئة أن الاستخدامات الشائعة لرقائق الألومنيوم تتمثل في تغليف بعض الأغذية لحمايتها من الجفاف وفقد النكهات أو انتقال الروائح لها، وحماية الأغذية من التعرض للضوء الذي يؤثر على بعض الأغذية المحتوية على الدهون مثل الشيكولاتة وبعض الحلويات التي يمكن أن تتغير رائحتها بسبب التعرض للضوء.