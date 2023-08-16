لها 4 أعراض.. "سعود الطبية": تناول الطعام الصحي والمتوازن يقي من القرحة الهضمية

وحول أبرز مضاعفاتها، قالت في إنفوجرافيك إنها تتمثل في الشعور بالجوع بعد الأكل من ساعة إلى ثلاث ساعات، الغثيان والشعور بألم حاد في البطن يشبه حرقة المعدة، الشعور بعدم الراحة والتعب الدائم، وفقدان الوزن في بعض الحالات.