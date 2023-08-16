لها 4 أعراض.. "سعود الطبية": تناول الطعام الصحي والمتوازن يقي من القرحة الهضمية

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن اتباع الإرشادات التي تشمل تناول الطعام الصحي والمتوازن تقي من الإصابة بالقرحة الهضمية.
وعرّفت المدينة، القرحة الهضمية، بأنها إحدى مشكلات الجهاز الهضمي التي تصيب المعدة تحديداً والجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة في بعض الأحيان محدثة تقرحات حادة تثير ألماً في البطن.
وحول أبرز مضاعفاتها، قالت في إنفوجرافيك إنها تتمثل في الشعور بالجوع بعد الأكل من ساعة إلى ثلاث ساعات، الغثيان والشعور بألم حاد في البطن يشبه حرقة المعدة، الشعور بعدم الراحة والتعب الدائم، وفقدان الوزن في بعض الحالات.
ونصحت سعود الطبية باتباع عدد من الإرشادات للوقاية من القرحة الهضمية، مثل عدم تناول الأدوية دون وصفة طبية، وتناول طعام صحي ومتوازن ومطبوخ بشكل جيد وغسل الخضراوات باهتمام والإقلاع عن التدخين، والاهتمام بالنظافة العامة، وعدم استعمال الأدوات الشخصية للآخرين.