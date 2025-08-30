متى يجب تنظيف الأسنان في الصباح.. قبل الإفطار أم بعده؟

يختلف خبراء طب الأسنان حول التوقيت الأمثل لتنظيف الأسنان صباحاً، إذ ينصح فريق بغسلها قبل الإفطار مباشرة لإزالة البكتيريا التي تراكمت أثناء الليل، فيما يفضل آخرون تأجيل التنظيف إلى ما بعد الوجبة الأولى.
وتوصي جمعية طب الأسنان الأميركية بتنظيف الأسنان مرتين يومياً من دون تحديد التوقيت بدقة.
ووفق تقرير لموقع فيري ويل هيلث، فإن غسل الأسنان فور الاستيقاظ يساعد على إزالة البلاك ويمنح مينا الأسنان طبقة حماية بالفلوريد ضد الأحماض الموجودة في الطعام، كما يحفّز إنتاج اللعاب الذي يعمل على مكافحة البكتيريا الضارة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة سوزان كولاري جيفري، الأستاذة في جامعة واشنطن، أن تنظيف الأسنان بعد الإفطار يساعد على إزالة الكربوهيدرات والسكريات الملتصقة بالأسنان، ما يقلل من تغذية البكتيريا.
لكنها شددت على ضرورة الانتظار بين 30 و60 دقيقة بعد الوجبة قبل الغسل، إذ إن تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناول أطعمة أو مشروبات حمضية مثل عصير البرتقال أو القهوة قد يؤدي إلى تآكل المينا بفعل الفرشاة.
وينصح الأطباء في هذه الفترة بمضغ العلكة الخالية من السكر لتنشيط إفراز اللعاب، كإجراء وقائي حتى يحين وقت التنظيف المناسب.
أما بالنسبة لاستخدام خيط الأسنان، فتشير جمعية طب الأسنان الأميركية إلى أن التوقيت لا يهم، بقدر أهمية المواظبة على استعماله مرة واحدة يومياً لإزالة بقايا الطعام والحد من خطر التسوس والتهاب اللثة.