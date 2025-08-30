متى يجب تنظيف الأسنان في الصباح.. قبل الإفطار أم بعده؟

لكنها شددت على ضرورة الانتظار بين 30 و60 دقيقة بعد الوجبة قبل الغسل، إذ إن تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناول أطعمة أو مشروبات حمضية مثل عصير البرتقال أو القهوة قد يؤدي إلى تآكل المينا بفعل الفرشاة.