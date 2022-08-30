كتمان الأسرار.. دراسات علمية تنصح بالبوح بها حتى لا تستنزف طاقتك الذهنية

ووفقًا للباحثين، مثل مايكل سليبيان وآدم جالينسكي في جامعة كولومبيا، ونير هاليفي في جامعة ستانفورد، الذين كانوا يدرسون بشكل مكثف العديد من جوانب الأسرار، يجب التفريق بين السرية التي نتعمد فيها إخفاء المعلومات عن شخص واحد أو أكثر، والتصرف بشكل غير طبيعي، والحفاظ على الخصوصية، وتحديد المعلومات الشخصية التي يجب أن تظل سرية، ولكن دون أن نخشى العواقب في حال انكشافها للآخرين.