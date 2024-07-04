لكل أم.. "شؤون الأسرة" يوجه 6 نصائح لتطوير العائلة في الإجازة الصيفية

وجه مجلس شؤون الأسرة، ست نصائح لتطوير الأسرة في الإجازة الصيفية.
وكتب، عبر حسابه في منصة "إكس"، تحت عنوان "أسرة واعية خلال الإجازة"، إن الأم تنعم بفرصة مميزة لتطوير أسرتها في جوانب أساسية تعزّز أواصر المحبة والألفة بين أفراد الأسرة.
وأوضح في "إنفوجرافيك" اليوم، أن جوانب تطوير الأسرة التي يمكن أن تنفذها الأم في الإجازة الصيفية، تتضمن: التواصل العائلي، بتعزيز التفاعل بين أفراد الأسرة بتنظيم أنشطة جماعية، وتطوير المهارات، بأن تشرك الأم الأطفال في أنشطة تنموية وأعمال منزلية.
وكذلك التعليم والتثقيف، بتعزيز جوانب التعلم والتثقيف لإثراء معارف الأبناء، والاهتمام بالحالة الصحية والنفسية؛ إذ تولي الأم اهتمامًا بصحة الأسرة وتدعمي الصحة النفسية للأطفال.
وأيضًا الإنفاق الأسري، بمشاركة الأطفال في قرارات الإنفاق لتعليمهم التخطيط المالي، وأخيرًا العلاقات الزوجية، بقضاء وقت مع الزوج والتواصل والتخطيط لتعزيز الترابط.