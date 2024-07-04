لكل أم.. "شؤون الأسرة" يوجه 6 نصائح لتطوير العائلة في الإجازة الصيفية

وأوضح في "إنفوجرافيك" اليوم، أن جوانب تطوير الأسرة التي يمكن أن تنفذها الأم في الإجازة الصيفية، تتضمن: التواصل العائلي، بتعزيز التفاعل بين أفراد الأسرة بتنظيم أنشطة جماعية، وتطوير المهارات، بأن تشرك الأم الأطفال في أنشطة تنموية وأعمال منزلية.