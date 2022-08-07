لا ترتكبها.. 10 أخطاء تعرقل خسارة دهون الكرش

وعاشر الأخطاء هو عدم أخذ ما يكفي من البروتين؛ في حين أنه يساعد الجسم على ما يُعرف بـ"الاستشفاء" بعد التعب الناجم عن التمارين، كما أنه يقلل الشعور بالجوع، ويعمل على حفظ الكتلة العضلية عند خسارة الدهون.