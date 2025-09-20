"الغذاء والدواء": المرة تُخفف السعال والبرد والتهابات اللثة.. وتحذيرات من مخاطرها على الحوامل ومرضى السكري والتخثر

وأشارت الهيئة إلى أن "المُر" غير مناسب للحوامل والمرضعات، كما يجب التوقف عن تناوله قبل العمليات الجراحية بأسبوعين على الأقل، لكونه يؤثر على مستوى السكر في الدم، ما قد يرفع من احتمالية حدوث مضاعفات.