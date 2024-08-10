"الصحة": فحص اللياقة المدرسي للطفل يساعد على اكتشاف أي مشاكل صحية قد تؤثر على تعليمه

أكدت وزارة الصحة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة"، أن أهمية فحص اللياقة المدرسي؛ تكمن في تقييم الحالة الصحية للطلاب وعلى أساسها يحدد المسار التعليمي المناسب له؛ مما يساهم في جودة تحصيله الدراسي.