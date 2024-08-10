"الصحة": فحص اللياقة المدرسي للطفل يساعد على اكتشاف أي مشاكل صحية قد تؤثر على تعليمه

أكدت وزارة الصحة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة"، أن أهمية فحص اللياقة المدرسي؛ تكمن في تقييم الحالة الصحية للطلاب وعلى أساسها يحدد المسار التعليمي المناسب له؛ مما يساهم في جودة تحصيله الدراسي.
وعن كيفية إجرائه؛ أوضحت أنه عن طريق التقصي عن التاريخ المرضي للطلاب والعائلة، وكذلك التأكد من استكمال التطعيمات الأساسية.
وأوضحت أنه يتم كذلك إجراء الفحوصات الطبية التالية: مؤشر كتلة الجسم، وفحص الأسنان وكشف حدة البصر، وفحص النطق، وفحص كفاءة السمع، والفحص السريري.
ودعت أولياء الأمور إلى حجز موعد لأطفالهم في عيادة طب الأسرة عبر تطبيق "صحتي".