نصائح لمرضى الربو عند الأمطار.. "صحة الشرقية": الذهاب للطوارئ ضروري في 3 حالات

وجّهت المديرية العامة للشؤون الصحية بالشرقية، مجموعة من النصائح لمرضى الربو خلال حالات هطول الأمطار للحفاظ على سلامتهم.
وأوضحت "صحة الشرقية" أن التعرُّض لهطول الأمطار الشديد يزيد من خطر دخول المستشفى بسبب الربو بنسبة 11%.
ونصحت بالبقاء في المنزل وعدم الخروج قدر الإمكان ولبس الكمامة في حال كان الخروج ضرورياً.
وحثت "الصحة" على ضرورة متابعة حالة الطقس والتوقعات الجوية الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، والتأكد من توافر البخاخ الإسعافي "موسع الشعب" وتاريخ صلاحيته.
وتابعت "صحة الشرقية" في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس" أن هناك حالات تستدعي التوجّه إلى أقرب مركز طوارئ وهي حدوث ازرقاق في الشفتين واللسان أو الأطراف، وتفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، وفي حال عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي.