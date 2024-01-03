نصائح لمرضى الربو عند الأمطار.. "صحة الشرقية": الذهاب للطوارئ ضروري في 3 حالات

وتابعت "صحة الشرقية" في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس" أن هناك حالات تستدعي التوجّه إلى أقرب مركز طوارئ وهي حدوث ازرقاق في الشفتين واللسان أو الأطراف، وتفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، وفي حال عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي.