"النمر": الدهون الحيوانية لا تُدفئ الجسم وتزيد السمنة في الشتاء

نفى استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر ما يتداوله البعض من اعتقادات خاطئة حول دور الدهون الحيوانية في تدفئة الجسم خلال فصل الشتاء، مؤكدًا أنها لا ترفع الحرارة الأساسية للجسم كما يُشاع.
وأوضح "النمر" أن الإكثار من تناول هذه الدهون يُسهم في زيادة معدلات السمنة، والتي تنتشر في موسم الشتاء نتيجة العادات الغذائية غير الصحية، وليس لها علاقة فعلية بتوليد الدفء.
وأكد أن التدفئة الحقيقية تعتمد على ارتداء اللباس المناسب، وتناول غذاء صحي يحتوي على سعرات حرارية محسوبة تتناسب مع وزن الجسم واحتياجاته الفعلية، داعيًا إلى تجنّب الممارسات الغذائية الخاطئة التي قد تضر بالصحة العامة.