من الجبن المُعتّق إلى الجريب فروت.. 5 أطعمة شائعة يجب تجنبها مع أدوية ضغط الدم

يُسلّط تقرير طبي الضوء على خمسة أطعمة شائعة قد تُسبب تفاعلات خطيرة، بل وخطيرة جداً أحيانًا، مع الأدوية الموصوفة لعلاج ارتفاع ضغط الدم.
ووفقاً لتقرير على موقع " هيلث" الصحي، ينبغي على الأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم توخي الحذر في اختياراتهم الغذائية، لأن ما يتناولونه قد يُعزز أو يُقلل أو يُبطل آثار هذه الأدوية، وقدم التقرير خمسة أطعمة يجب تجنبها وهي:
الجريب فروت وعصيره
ينصح الخبراء بتجنّب تناول الجريب فروت وعصيره، إذ يُمكن أن يُعيق الإنزيم المسؤول عن تكسير العديد من أدوية ضغط الدم، مما يُؤدي إلى بقاء الدواء في مجرى الدم لفترة أطول، وقد يُؤدي إلى آثار جانبية أشد. وأشارت الدكتورة جاكلين دو، أخصائية أمراض القلب في معهد أورلاندو الصحي للقلب والأوعية الدموية، إلى أن "بعض عصائر الفاكهة، مثل الجريب فروت وعصير البرتقال، يُمكن أن تُقلل من امتصاص حاصرات بيتا، مما يُقلل من فعاليتها".
الجبن المُعتّق ( القديم )
ومن الأطعمة الأخرى المثيرة للقلق الجبن المُعتّق الغني بالتيرامين، ويُمكن أن يُؤدي التيرامين إلى ارتفاع ضغط الدم فجأةً عند استخدامه مع مُثبطات أكسيداز أحادي الأمين (MAOIs)، وهو نوع من مُضادات الاكتئاب الغني بالتيرامين أيضا، ويمكن أن يؤدي هذا المزيج إلى ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.
الأطعمة الغنية بالصوديوم
تُظهر الدراسات أن تناول كميات أقل من الصوديوم يُمكن أن يُحسّن ضغط الدم. كما تُوصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) بالحد من تناول الصوديوم إلى 1500 ملليغرام يوميًا، وبحسب الخبراء فإن "تناول الأطعمة الغنية بالملح مثل الوجبات السريعة، والوجبات المُجمدة، والوجبات الخفيفة المالحة، يُمكن أن يُقلل من فعالية الأدوية مثل مدرات البول وحاصرات بيتا، المصممة لخفض ضغط الدم.
الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
قد تزيد بعض أدوية ضغط الدم من مستويات البوتاسيوم في الدم، لذلك لا يُنصح بها للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة، أو الذين يتناولون أدوية معينة مثل سبيرونولاكتون، والذين عانوا من مشاكل مع الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.
فإذا كنت تتناول دواءً يرفع مستوى البوتاسيوم، مثل مُدرّات البول، فحاول تجنب تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم".
جذر عرق السوس
وأخيرًا، يمكن أن يؤدي جذر عرق السوس إلى احتباس الصوديوم والماء وفقدان البوتاسيوم، مما يقلل من فعالية الأدوية وقد يسبب عدم انتظام ضربات القلب.
يُنصح المرضى بشدة باستشارة أطبائهم قبل إجراء أي تغييرات كبيرة في نظامهم الغذائي أثناء تناول أدوية ضغط الدم.