من الجبن المُعتّق إلى الجريب فروت.. 5 أطعمة شائعة يجب تجنبها مع أدوية ضغط الدم

الجريب فروت وعصيره

ينصح الخبراء بتجنّب تناول الجريب فروت وعصيره، إذ يُمكن أن يُعيق الإنزيم المسؤول عن تكسير العديد من أدوية ضغط الدم، مما يُؤدي إلى بقاء الدواء في مجرى الدم لفترة أطول، وقد يُؤدي إلى آثار جانبية أشد. وأشارت الدكتورة جاكلين دو، أخصائية أمراض القلب في معهد أورلاندو الصحي للقلب والأوعية الدموية، إلى أن "بعض عصائر الفاكهة، مثل الجريب فروت وعصير البرتقال، يُمكن أن تُقلل من امتصاص حاصرات بيتا، مما يُقلل من فعاليتها".