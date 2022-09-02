الدهون في منطقة الخصر تزيد خطر أمراض القلب

أظهرت الأبحاث التي أجرتها جامعة أكسفورد البريطانية، أن كل سنتيمتر إضافي من الدهون على محيط الخصر يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 11%.
وحلّل الباحثون بيانات صحية لنحو 430 ألف شخص تراوح أعمارهم بين 40 و70 عاماً، ووجدوا أن محيط الخصر هو أكثر العوامل خطورة للقلب مقارنة بمقاييس السمنة الأخرى، مثل مؤشر كتلة الجسم (BMI).
وأظهروا أن مخاطر حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية زادت بنسبة 4%، لكل سنتيمتر في محيط الخصر.
وقال كبير الباحثين الدكتور أيوديبوبو أوغونتاد: "إن كمية الدهون التي يحملها الناس حول خصرهم أكثر أهمية عند تتبع دهون الجسم ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".
وأظهر البحث أن أولئك الذين لديهم محيط خصر كبير كانوا أكثر عرضة 3.21 مرة للإصابة بفشل القلب.