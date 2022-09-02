الدهون في منطقة الخصر تزيد خطر أمراض القلب

وحلّل الباحثون بيانات صحية لنحو 430 ألف شخص تراوح أعمارهم بين 40 و70 عاماً، ووجدوا أن محيط الخصر هو أكثر العوامل خطورة للقلب مقارنة بمقاييس السمنة الأخرى، مثل مؤشر كتلة الجسم (BMI).