قشور الفواكه والخضراوات.. من بقايا مهملة إلى أطباق شهية غنية بالقيمة

كما يمكن تحويل قشور البطاطس والبطاطا الحلوة إلى وجبات خفيفة مقرمشة عبر قليها مع القليل من الزيت وتتبيلها بالملح والتوابل، أو خبزها في الفرن حتى تكتسب قرمشة ذهبية. ويشير خبراء التغذية أيضًا إلى إمكانية قلي قشور الكوسا والخيار والباذنجان وإضافتها إلى أطباق اللحم، فضلًا عن استخدامها في إعداد صلصات منزلية غنية بالنكهة.