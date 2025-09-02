قشور الفواكه والخضراوات.. من بقايا مهملة إلى أطباق شهية غنية بالقيمة

يميل الكثير من الناس بعد الانتهاء من تقشير الخضروات والفواكه إلى رمي القشور في القمامة، رغم أنها تمثل جزءًا غنيًا بالقيمة الغذائية ويمكن تحويلها بسهولة إلى أطباق لذيذة ومفيدة في الحياة اليومية.
ووفقًا لتقرير نشره موقع تايمز أوف إنديا، تُعد قشور الفواكه والخضراوات من أكثر نفايات الطعام شيوعًا في المنازل، لكن إعادة استخدامها بطرق مبتكرة تمنح الجسم فوائد غذائية كبيرة.
فمثلًا، يمكن استخدام قشور الجزر أو البطاطس أو البصل أو الثوم لتحضير مرق خضار غني بالنكهة، عبر غليها في الماء مع أعشاب وتوابل ثم تصفية السائل لاستخدامه في الحساء والشوربات.
كما يمكن تحويل قشور البطاطس والبطاطا الحلوة إلى وجبات خفيفة مقرمشة عبر قليها مع القليل من الزيت وتتبيلها بالملح والتوابل، أو خبزها في الفرن حتى تكتسب قرمشة ذهبية. ويشير خبراء التغذية أيضًا إلى إمكانية قلي قشور الكوسا والخيار والباذنجان وإضافتها إلى أطباق اللحم، فضلًا عن استخدامها في إعداد صلصات منزلية غنية بالنكهة.
ويؤكد الخبراء أن هذه الطرق لا تقلل فقط من هدر الطعام، بل تضيف أيضًا عناصر غذائية مهمة للأطباق اليومية، ما يجعل الاستفادة من القشور خيارًا صحيًا وعمليًا في المطبخ.