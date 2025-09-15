استشاري: الصيام المتقطع لا يحرّم السكريات.. ونتائجه مذهلة

أكد استشاري الطب الباطني والأورام الدكتور رضا بخش، المختص بعلاج السمنة والأمراض المزمنة عبر الصيام المتقطع وتعديل أسلوب الحياة، أن هذا النظام لا يفرض حرمانًا من السكريات أو الأطعمة خلال نافذة الطعام.
وأوضح "بخش" عبر حسابه على منصة "إكس" أن الفكرة الأساسية للصيام المتقطع تقوم على الاستمرارية وتجنّب الشعور بالحرمان، مضيفًا: "مسموح تناول كل ما يخطر على بالك خلال فترة الأكل، وإذا أراد الشخص تقليل السكريات فهذا اجتهاد شخصي، لكنني لا أنصح به".
وأشار إلى أن كثيرًا من الأشخاص يستغربون من استمرار خسارة الوزن رغم تناول مختلف الأطعمة، خاصة في التجمعات والمناسبات، مؤكدًا أن التجربة أثبتت نجاحها لدى عدد كبير من الحالات.
وردًا على تساؤل أحد المتابعين حول مدى جدوى حذف السكر مقارنة بالصيام المتقطع، قال "بخش": "لا، الصيام المتقطع أكثر فاعلية لأنه يضبط الهرمونات ويساعد الجسم على التكيّف".
واختتم الدكتور رضا بخش بالإشارة إلى حالة ناجحة لأحد المتابعين، تمكن من الانتقال من السمنة المفرطة إلى الوزن الطبيعي دون أدوية أو عمليات، مشيرًا إلى أن الوصول للوزن المثالي قد يستغرق من 3 أشهر إلى عام أو أكثر حسب الحالة.