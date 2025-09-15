استشاري: الصيام المتقطع لا يحرّم السكريات.. ونتائجه مذهلة

واختتم الدكتور رضا بخش بالإشارة إلى حالة ناجحة لأحد المتابعين، تمكن من الانتقال من السمنة المفرطة إلى الوزن الطبيعي دون أدوية أو عمليات، مشيرًا إلى أن الوصول للوزن المثالي قد يستغرق من 3 أشهر إلى عام أو أكثر حسب الحالة.