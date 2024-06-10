7 حبات لا تتجاوز اللسان.. "الخضيري": هذا الفعل يُفقدك "نصف فائدة الحبة السوداء"

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن الدراسات والأبحاث أثبتت أن نطاق فائدة 7 حبات من الحبة السوداء ينحصر في اللثة واللسان فقط، ولا يمكن لهذا العدد المحدود أن يتجاوز هذا النطاق.
وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن من أراد الفائدة من الحبة السوداء يجب ألا يقل وزنها عن جرام إلى جرامين حسب الوزن، ولا بد من طحنها بالأسنان والأضراس بهدوء؛ لكي تستفيد منها كاملة.
وأضاف: "أما طحنها قبل تناولها فقد يجعلها تفقد نصف قيمتها الصحية؛ بسبب تبخر الزيوت الطيارة منها عند الطهي أو الطحن خارج الفم".