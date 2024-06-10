7 حبات لا تتجاوز اللسان.. "الخضيري": هذا الفعل يُفقدك "نصف فائدة الحبة السوداء"

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن الدراسات والأبحاث أثبتت أن نطاق فائدة 7 حبات من الحبة السوداء ينحصر في اللثة واللسان فقط، ولا يمكن لهذا العدد المحدود أن يتجاوز هذا النطاق.