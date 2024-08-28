قلّل الملح.. 6 نصائح تجنّبك مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بتوضيح "صحي القصيم"

نصح تجمُّع القصيم الصحي بضرورة اتباع نمط غذائي صحي لمرضى ارتفاع ضغط الدم؛ لتجنيبهم المخاطر الناجمة عنه.
وأوضح "صحي القصيم"، أن التقليل من استهلاك الملح إلى الحد الأدنى، وتجنُّب تناول الوجبات السريعة والأطعمة المعلبة والجاهزة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، خطوة أولى.
وحثَّ على استخدام أيّ بدائل للملح، مثل "الخل والليمون والثوم والبصل والبهارات" من خلال "تناول الكزبرة والكمون والزعتر والريحان والفلفل الأسود والبقدونس"، وتناول الحبوب الكاملة لاحتوائها على ألياف، مثل خبز البر والبرغل والأرز البني، وتناول 3 حصص يومياً من الخضراوات سواء المطبوخة أو السَلطة، وتناول حصتَيْن يومياً من الفاكهة، وحصتَيْن من الحليب ومنتجاته يومياً، ويُفضل أن تكون خالية أو قليلة الدسم.