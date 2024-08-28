قلّل الملح.. 6 نصائح تجنّبك مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بتوضيح "صحي القصيم"

وحثَّ على استخدام أيّ بدائل للملح، مثل "الخل والليمون والثوم والبصل والبهارات" من خلال "تناول الكزبرة والكمون والزعتر والريحان والفلفل الأسود والبقدونس"، وتناول الحبوب الكاملة لاحتوائها على ألياف، مثل خبز البر والبرغل والأرز البني، وتناول 3 حصص يومياً من الخضراوات سواء المطبوخة أو السَلطة، وتناول حصتَيْن يومياً من الفاكهة، وحصتَيْن من الحليب ومنتجاته يومياً، ويُفضل أن تكون خالية أو قليلة الدسم.