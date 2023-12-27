مع انتشار الفيروسات الموسمية.. 5 فيتامينات ومعادن مهمة لتعزيز الصحة الجسدية والعقلية

ويأتي في مقدمة الفيتامينات المطلوبة خلال حالات البرد فيتامين C، الذي يحتوي على مجموعة واسعة من الوظائف، بما في ذلك المساعدة على حماية الخلايا والحفاظ على صحتها، والحفاظ على صحة الجلد والأوعية الدموية والعظام والغضاريف، إضافة إلى المساعدة في شفاء الجروح.