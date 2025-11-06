زيادة الوزن واحتباس السوائل في الجسم.. طبيبة توضح الفرق

قالت طبيبة الغدد الصماء آنا أوديري في تصريحات لصحيفة “غازيتا.رو” إن انتفاخ اليدين أو القدمين لا يعني دائمًا زيادة الوزن، إذ قد يكون ناتجًا عن احتباس السوائل.
وأوضحت أن طريقة التمييز بسيطة: عند الضغط على المنطقة المنتفخة، إذا بقي الأثر واضحًا، فذلك يشير إلى وجود وذمة، أما إذا اختفى سريعًا فالسبب هو تراكم الدهون.
وأشارت، وفق ما نشره موقع RT اليوم، إلى أن الزيادة المفاجئة في الوزن بمقدار كيلوجرامين خلال يومين أو ظهور التورم صباحًا علامات على احتباس السوائل، الذي قد ينجم عن الإفراط في الملح أو مشكلات الكلى أو الغدة الدرقية.
ونصحت بالمشي وشرب الماء بانتظام للتخفيف من الأعراض.