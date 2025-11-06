زيادة الوزن واحتباس السوائل في الجسم.. طبيبة توضح الفرق

وأشارت، وفق ما نشره موقع RT اليوم، إلى أن الزيادة المفاجئة في الوزن بمقدار كيلوجرامين خلال يومين أو ظهور التورم صباحًا علامات على احتباس السوائل، الذي قد ينجم عن الإفراط في الملح أو مشكلات الكلى أو الغدة الدرقية.