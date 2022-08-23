لصحة الكبد.. أغذية ومشروبات لها مفعول السحر

ويعمل الكبد كثيرًا لكي يعتني بذاته؛ فهو واحد من الأعضاء القليلة في الجسم التي تجدد نفسها؛ لكن بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تساعده في الوقاية من بعض الأمراض أو التقليل من أثرها، وتعمل على تزويد الكبد بالعناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها.