نزلة برد أم إنذار بالخطر؟.. دليلك للتمييز بين ألم الأذن العابر والالتهاب الحاد

مسببات خفية وحلول وقائية

لا يقف التشخيص عند هذا الحد، فقد يكون الألم "انعكاساً" لمشاكل في الأسنان أو مفصل الفك. ولتجاوز الأزمة، أوصى الخبراء بحزمة إجراءات منزلية تشمل استخدام الكمادات الدافئة، والنوم في وضع مستقيم، مع تحذير صارم من "إدخال أي جسم غريب أو أعواد قطنية داخل الأذن"، مشددين على أن زيارة الطبيب والتشخيص الدقيق هو حصن الأمان ضد المضاعفات المزمنة.