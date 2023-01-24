أستاذ عقاقير: تناول الأسماك الزيتية يقلل من حدوث الجلطات ويرفع الفيتامينات

قال أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني، إن السبب وراء الفوائد الصحية للحوم الأسماك هو غنى زيوتها بالأحماض الدهنية (إيكوسابنتينويك وديكوسا هلمسنينويك)، حيث تقلل هذه الأحماض من خطر تكون جلطات قلبية وتساعد على منع حدوث تراكمات دهنية على جدران الأوعية الدموية.
وفي التفاصيل، أشار "القحطاني" إلى أن تناول السمك باستمرار من شأنه أن يساعد على منع حدوث نوبات قلبية ثانية، والأسماك الزيتية تعدّ كذلك مصادر لفيتامين دال والكالسيوم والفوسفور، وهذه جميعها مهمة لبناء عظام قوية والحفاظ عليها، حيث إن فيتامين (د) ضروري لامتصاص معدن الكالسيوم في الدم، كما أن نقص الكالسيوم في سنوات المراهقة يمكن أن يعوق النمو والعظام لا تبلغ ذروة كثافتها وهذا يزيد من خطر الإصابة بترقق العظام في مرحلة لاحقة من الحياة .
وأضاف أن الاستهلاك المنتظم للأسماك الزيتية يحسن إلى حد كبير من كميات الحديد التي يتم تناولها، وإذا كان لدى الجسم مخزونات غير كافية من الحديد ليعتمد عليها، يمكن حدوث فقر دم والأسماك مثل اللحوم تحتوي على حديد دموي يتم امتصاصه بسهولة تصل حتى إلى 30 مرة من امتصاص الحديد من مصادر نباتية .
وأكد أن الدراسات أظهرت أن مكملات زيت السمك تساعد على تخفيف الآلام والانتفاخات المرافقة لالتهاب المفاصل الروماتزمي، كما أن نقص الكالسيوم لدى النساء الحوامل والمرضعات والمراهقين والمسنين الذين يتعرضون قليلاً للشمس قد يستفيدون بنوع خاص من إدخال الأسماك الزيتية إلى طعامهم بشكل منتظم .