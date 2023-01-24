أستاذ عقاقير: تناول الأسماك الزيتية يقلل من حدوث الجلطات ويرفع الفيتامينات

وفي التفاصيل، أشار "القحطاني" إلى أن تناول السمك باستمرار من شأنه أن يساعد على منع حدوث نوبات قلبية ثانية، والأسماك الزيتية تعدّ كذلك مصادر لفيتامين دال والكالسيوم والفوسفور، وهذه جميعها مهمة لبناء عظام قوية والحفاظ عليها، حيث إن فيتامين (د) ضروري لامتصاص معدن الكالسيوم في الدم، كما أن نقص الكالسيوم في سنوات المراهقة يمكن أن يعوق النمو والعظام لا تبلغ ذروة كثافتها وهذا يزيد من خطر الإصابة بترقق العظام في مرحلة لاحقة من الحياة .