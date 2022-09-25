دراسة: الأسبرين قد يقلل من انتشار الأورام الخبيثة ومضاعفات السرطان

وكشفت الدراسات التي أُجريت على سرطان القولون البشري والخلايا الليمفاوية أن الأسبرين له تأثير مباشر على تكوين الأوعية عن طريق تثبيط إنزيمات الأكسدة الحلقية، التي يتم التعبير عنها بشكل مفرط في الخلايا السرطانية، وكذلك عن طريق تعديل نشاط عامل نمو بطانة الأوعية الدموية (VEGF) مباشرة.