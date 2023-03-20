"التصوير الجزئي".. تقنية واعدة تزف بشرى لمرضى السرطان

ويقول ووترهاوس إنه يمكن دمج تقنية SWIR مع أكثر من 40 مجسًّا مختلفًا من مجسات التصوير الجزيئي، التي تستهدف أنواعًا مختلفة من السرطان قيد التجارب السريرية حاليًا (بما في ذلك سرطانات: الثدي والكلى والمبيض والرئة والبنكرياس والدماغ والفم والقولون والمستقيم والمريء والبروستات)؛ وفق "سكاي نيوز".