مستشار اجتماعي: التعبير عن المشاعر الإيجابية وإبداء الحب تجاه الآخرين من علامات الاستقرار النفسي

وواصل: بما أن اليوم العالمي للسعادة يتزامن هذا العام مع شهر رمضان المبارك، فإنه لا بد هنا من الإشارة إلى دور الصيام في تعزيز الصحة النفسية؛ إذ لا تقتصر فوائد صيام رمضان على الجوانب الإيمانية التعبدية الروحانية فقط، بل إن حكمة الصيام الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده المسلمين تمتد إلى تحسين الصحة البدنية والنفسية وفق جميع الدراسات والأبحاث، إذ أشار الكثير من الدراسات إلى تأثير الصيام على صحة الصائم النفسية؛ لكونه يولد القدرة على تحمّل ومواجهة ضغوط الحياة، وبالتالي يساعد في الوصول إلى الاستقرار النفسي، كما يبعد المريض النفسي عن عزلته إذا اقترن بالتواصل الاجتماعي في فترات الإفطار والسحور، وهو ما يضفي شعورًا بالتفاؤل والأمل.