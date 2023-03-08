دراسة حديثة: العناية بالأسنان يمكن أن تمنع ألم التهاب المفاصل المزمن

تأتي ممارسة نظافة الفم الجيدة بفوائد واضحة، مثل منع تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة، ومع ذلك يمكن أن يكون لها تأثير أوسع على أجسادنا؛ إذ توصلت دراسة جديدة إلى أن نوعًا خطيرًا من أمراض اللثة يمكن أن يؤدي إلى اشتعال التهاب المفاصل، وفقًا لـ"سبوتنيك".