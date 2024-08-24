من حرارة البشرة إلى الأشعة تحت الحمراء.. كيف يختار البعوض ضحاياه من البشر من مسافة 10 أمتار؟

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا أن البعوضة بهدف الوصول إلى غذائها ممثلاً في الدماء البشرية تستخدم وسائل رصد عدة، كالتقلبات الصغيرة في ثاني أكسيد الكربون (CO2) في الهواء، الناجمة عن عملية تنفُّس الإنسان، وتستطيع أن ترصد هذه التقلبات من مسافة تزيد على عشرة أمتار من الشخص المستهدف.