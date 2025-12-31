ضغط الدم المرتفع.. تهديد صامت يهاجم القلب والكلى بأعراض يجب عدم تجاهلها

يُعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا على مستوى العالم، ويشكل تهديدًا صامتًا قد يؤثر على عدد من أجهزة الجسم الحيوية، إذا لم يُكتشف ويُعالج في الوقت المناسب.
وفي هذا السياق، تشير الدكتورة أولغا روبليفا إلى أن الضغط المرتفع المزمن يتسبب في اضطراب واسع النطاق في وظائف الجسم، وقد يظهر بشكل عرضي أو مزمن، حيث يتطلب النوع المزمن تناول أدوية خافضة للضغط بشكل دائم.
ونقلت منصة runews24.ru عن الدكتورة روبليفا قولها: "عند ارتفاع ضغط الدم، يعاني المرضى غالبًا من صداع في مناطق مختلفة من الرأس، وغثيان، ودوار، وأحاسيس متفرقة مرتبطة بتدهور الحالة الصحية العامة."
وتضيف أن من الأعراض المصاحبة أيضًا خفقان القلب، والشعور بالخوف أو القلق، مشيرة إلى أن التوتر وتغيرات الضغط الجوي من العوامل التي قد تسهم في حدوث ارتفاع الضغط.
وتحذّر من أن تجاهل ارتفاع ضغط الدم لفترات طويلة قد يؤدي إلى اختلال في وظائف الكلى وظهور الوذمات، كما يؤثر على القلب من خلال تضخم العضلة، ويسبب تصلب جدران الأوعية الدموية واضطرابات في النبض.
وشدّدت على أهمية الفحص الدوري، ومراقبة الضغط، خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي مع هذه الحالة، بهدف الوقاية من المضاعفات الخطيرة التي قد تترتب على هذا المرض الصامت.