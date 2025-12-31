ضغط الدم المرتفع.. تهديد صامت يهاجم القلب والكلى بأعراض يجب عدم تجاهلها

يُعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا على مستوى العالم، ويشكل تهديدًا صامتًا قد يؤثر على عدد من أجهزة الجسم الحيوية، إذا لم يُكتشف ويُعالج في الوقت المناسب.