"الصحة العالمية" تدرس إدراج عقاقير مكافحة السمنة ضمن قائمة الأدوية الأساسية

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية؛ فهناك ما يزيد على 650 مليونًا من البالغين حول العالم يعانون من السمنة، وهو ثلاثة أمثال المعدل في عام 1975، وهناك ما يُقَدّر بنحو 1.3 مليار آخرين يعانون من زيادة الوزن. ويعيش أغلبهم -أو ما يقدر بنحو 70%- في دول منخفضة ومتوسطة الدخل.