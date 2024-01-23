3 مرات.. "صحي الرياض الأول" يوضّح أهمية فحص الموجات فوق الصوتية للحامل

وتابع في إنفوجراف توعوي، أن الفحص الثاني يكون بين الأسبوعين 18 و22 للحمل؛ للتأكّد من النمو الطبيعي للجنين، وعدم وجود تشوّهات خلقية، فيما يكون الفحص الثالث بين الأسبوعين 30 و34، لأسباب طبية مختلفة؛ منها تحديد مكان المشيمة أو عند الضرورة.