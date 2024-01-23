3 مرات.. "صحي الرياض الأول" يوضّح أهمية فحص الموجات فوق الصوتية للحامل

شدّد تجمُّع الرياض الصحي الأول على أهمية فحص الموجات فوق الصوتية في أثناء فترة الحمل.
ولفت التجمُّع إلى أن فحص الموجات فوق الصوتية خلال الحمل يتم 3 مرات لمتابعة نمو الجنين والاكتشاف المبكّر لأي عيوب أو تشوّهات خلقية.
وفصّل التجمُّع مرات الفحص ومواعيدها، لافتاً إلى أن الفحص الأول يكون بين الأسبوعين 11 و14 من الحمل؛ للتأكّد من المدة الزمنية للحمل، وعدم وجود التشوّهات الخلقية، ويمكن التبكير في موعده في حال حدوث نزيف، وللتأكّد من كون الحمل داخل الرحم ووجود نبض للجنين.
وتابع في إنفوجراف توعوي، أن الفحص الثاني يكون بين الأسبوعين 18 و22 للحمل؛ للتأكّد من النمو الطبيعي للجنين، وعدم وجود تشوّهات خلقية، فيما يكون الفحص الثالث بين الأسبوعين 30 و34، لأسباب طبية مختلفة؛ منها تحديد مكان المشيمة أو عند الضرورة.