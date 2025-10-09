حتى من يرفضون الأطعمة المغذية.. خبير تغذية: الأطفال لا يحتاجون إلى مكملات فيتامينات.. والعناصر المفيدة يجب ان تأتي من الطعام

قد لا يدرك الآباء أن المكملات الغذائية تحمل مخاطر حقيقية، حيث يمكن أن تتراكم الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون (أ)، (د)، (هـ)، و(ك) في الجسم إلى مستويات سامة. يُحذّر فولر من أن الإفراط في تناول فيتامينات (أ) و(ب) "قد يكون خطيرًا، بل قد يُسبب الوفاة".