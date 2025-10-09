حتى من يرفضون الأطعمة المغذية.. خبير تغذية: الأطفال لا يحتاجون إلى مكملات فيتامينات.. والعناصر المفيدة يجب ان تأتي من الطعام

يحذر خبير التغذية الأمريكي نك فولر من مكملات الفيتامينات للأطفال، حتى الذين يصعب إرضاؤهم ويرفضون الكثير من الأطعمة المغذية، مؤكداً أن مكملات الفيتامينات للأطفال قد تضر أكثر مما تنفع.
وفي مقال على موقع مجلة "ذا كونفرسيشن"، يقول فولر: على الرغم من الوعود الزاهية التي تملأ رفوف المتاجر الكبرى، إلا أن مكملات الفيتامينات قد تضر الأطفال .
تسوّق صناعة مكملات الأطفال منتجات تدّعي تعزيز المناعة ونمو الدماغ. ومع ذلك، يؤكد فولر أنه "بالنسبة لمعظم الأطفال الأصحاء، يمكن، بل ينبغي، أن تأتي هذه العناصر الغذائية من الطعام - وليس من المكملات الغذائية".
وتتفق المنظمات الصحية الرائدة على ذلك. يحصل معظم الأطفال الذين يتناولون أنظمة غذائية متنوعة على تغذية كافية من الأطعمة اليومية المدعمة، مثل حبوب الإفطار والحليب والخبز، والتي تحتوي على فيتامينات ب الأساسية والحديد والكالسيوم واليود.
وتنصح الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بأن الأطفال الأصحاء الذين يتبعون أنظمة غذائية متوازنة لا يحتاجون إلى مكملات الفيتامينات.
قد لا يدرك الآباء أن المكملات الغذائية تحمل مخاطر حقيقية، حيث يمكن أن تتراكم الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون (أ)، (د)، (هـ)، و(ك) في الجسم إلى مستويات سامة. يُحذّر فولر من أن الإفراط في تناول فيتامينات (أ) و(ب) "قد يكون خطيرًا، بل قد يُسبب الوفاة".
بالإضافة إلى ذلك، تحتوي العديد من مُكمّلات الأطفال الغذائية على سكريات مُضافة ومكونات صناعية يُمكن أن "تُقوّض عادات الأكل الصحية". هناك أيضًا قلق نفسي: فإعطاء المُكمّلات الغذائية بشكل روتيني قد يُعلّم الأطفال أن "الحبوب بديل عن النظام الغذائي المُغذّي".
قد تكون المُكمّلات الغذائية مُناسبة للأطفال الذين يُشخّصون بنقص غذائي، أو حالات طبية مُحدّدة، أو يتبعون أنظمة غذائية مُقيّدة للغاية. يحتاج الرضّع الذين يرضعون رضاعة طبيعية في مُدّة حملهم إلى مُكمّلات الحديد بدءًا من عمر 4-6 أشهر، ويجب أن يحصل جميع الأطفال على 600 وحدة دولية من فيتامين (د) يوميًا.
ولحل لمشكلة رفض وانتقاء الطعام لدى بعض الأطفال، يُوصي فولر الآباء بالتركيز على مزج الأطعمة المُغذّية مع الأطعمة المُفضّلة لديهم، وإجراء تبديلات صحية تدريجيًا، ودمج الأطعمة الجديدة مع التفضيلات المُعتادة - وهي استراتيجيات مُتجذّرة في فهم تفضيلات الأطفال الغذائية التطورية بدلًا من اللجوء إلى المُكمّلات الغذائية.