وداعًا للعين التنكسية.. حين تضيف أدوية الكوليسترول والسكري ميزة جديدة

وكان جميع المشاركين في التقييم أكبر من 50 عامًا، ويتناولون واحدًا على الأقل من أدوية خفض الكوليسترول مثل الستاتين، أو عقاقير السيطرة على مرض السكري بما في ذلك الأنسولين، والأدوية الخافضة للالتهابات باستثناء المنشطات، و"ليفودوبا" التي تعالج اضطرابات الحركة الناتجة من الأمراض التنكسية العصبية.